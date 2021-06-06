Полиция задержала подозреваемых в попытке убийства военного в Кутаиси

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему провели неотложную хирургическую операцию, но его состояние стабильно тяжелое

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сотрудники городского управления полиции Кутаиси на западе Грузии задержали двух мужчин, обвиняемых в покушении на военнослужащего.

"Один из задержанных был арестован в Тбилиси и ему предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства. Другой мужчина, ранее судимый, был арестован в Озургети (регион Гурия) по обвинению в сокрытии особо тяжкого преступления", – говорится в сообщении МВД Грузии.

Преступления предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок от 6 до 15 лет.

Военнослужащий Дмитрий Бурцихидзе был тяжело ранен в пятницу, 4 июня. Следствие установило, что на почве конфликта, который имел место в прошлом, из автомата в него стрелял знакомый. Утверждается, что вместе с сопровождающими лицами он преследовал военного на автомобиле. После стрельбы они скрылись.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему провели неотложную хирургическую операцию. На данный момент его состояние стабильно тяжелое.

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