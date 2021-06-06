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Крупный пожар на терминале в Рустави

Пожар на территории авторынка в Рустави ликвидирован

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
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Sputnik Грузия
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Причины возгорания неизвестны, предположительно, всему виной стала неисправная электропроводка, но в результате сгорело 12 автомобилей

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Пожар, возникший в одном из зданий на территории Руставского авторынка в 25 км от Тбилиси, ликвидирован, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Огонь возник в автомобильном терминале на территории авторынка.

По предварительной информации, сгорело 12 автомобилей.
Пожарные на месте ЧП. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В тушении пожара приняли участие восемь бригад Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Около часа ушло на то, чтобы локализовать и ликвидировать пожар.

Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, причины возгорания неизвестны, предположительно, всему виной стала неисправная электропроводка.

К концу дня специалисты должны подсчитать нанесенный ущерб. В результате пожара никто не пострадал.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)

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