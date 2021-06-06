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Курортный поселок Абастумани в Адигенском районе

Живы, здоровы – спасатели нашли пропавшую в лесу группу туристов на юге Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210606/251946190/Zhivy-zdorovy---spasateli-nashli-propavshuyu-v-lesu-gruppu-turistov-na-yuge-Gruzii.html

Все члены найденной группы чувствуют себя хорошо, никто не пострадал, их уже перевезли в безопасное место

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Спасатели и рейнджеры Агентства охраняемых территорий Грузии нашли в лесу Абастумани на юге страны (регион Самцхе-Джавахети) заблудившуюся группу из местных туристов, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Группа из семи молодых людей должна была вернуться домой 4 июня, но в этот день никто из них не вышел на связь с родными. Поиски пропавших велись двое суток. К спасательной операции присоединились родные пропавших.

Штаб Интерпол в Сингапуре
photo: courtesy of Interpol
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Поиски велись на территории, прилегающей к обсерватории, горе Насабаджвари, на Зекарском перевале.

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, все члены найденной группы чувствуют себя хорошо, никто не пострадал. Молодых людей уже перевезли в безопасное место.

В поисково-спасательной операции было задействовано до 50 спасателей с соответствующим оборудованием, территорию обследовали дроны.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Грузия

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