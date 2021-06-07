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Деньги до адресата не дошли: в одной из посылок в Грузию обнаружили крупную сумму денег

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Происшествия
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При проверке посылок в таможенной зоне Тбилисского международного аэропорта в одной из них оказалась крупная сумма в валюте – 21 315 евро и 10 600 долларов

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В ходе досмотра почтовых посылок в таможенной зоне Тбилисского международного аэропорта была обнаружена незадекларированная сумма - 21 315 евро и 10 600 долларов США, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

Согласно обменному курсу, установленному Национальным банком Грузии, изъятая сумма в общей сложности составила почти 120 тысяч лари. 

С целью предотвращения нелегальных денежных переводов, ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг строго контролируется работниками таможенного контроля, говорится в информации Службы доходов. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
Теги:
таможня, деньги, Грузия

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