Деньги до адресата не дошли: в одной из посылок в Грузию обнаружили крупную сумму денег

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Сателлит Иванишвили или оппозиционер? Кто на самом деле Георгий Гахария Мнения по поводу нового игрока на политической арене и его партии в правящей партии и оппозиции не особенно расходятся - ни один из них своим признавать Гахария не собирается, но все в нем видят серьезного соперника 78

А был ли заговор? Гахария требует начать расследование обвинений Кобахидзе Партия "За Грузию" сделала официальное заявление с требованием начать следствие не только по озвученным обвинениям против ее лидера, но и против самого Ираклия Кобахидзе, который четыре месяца скрывал информацию о возможном тяжком преступлении 260