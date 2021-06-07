Деньги до адресата не дошли: в одной из посылок в Грузию обнаружили крупную сумму денег

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В ходе досмотра почтовых посылок в таможенной зоне Тбилисского международного аэропорта была обнаружена незадекларированная сумма - 21 315 евро и 10 600 долларов США, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Согласно обменному курсу, установленному Национальным банком Грузии, изъятая сумма в общей сложности составила почти 120 тысяч лари.
С целью предотвращения нелегальных денежных переводов, ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг строго контролируется работниками таможенного контроля, говорится в информации Службы доходов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.