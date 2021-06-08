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В Тбилиси раскрыта преступная схема продажи наркотиков через Интернет

© photo: Sputnik / Oleg Zoloto
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Темы:
Преступность в Грузии (1471)
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Из четырех членов преступной группировки – две женщины, всем им грозит серьезный тюремный срок от шести до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Тбилиси задержаны четыре человека по обвинению в продаже наркотиков и психоактивных веществ через Интернет, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, преступная группировка размещала наркотики в тайниках в разных точках города. Среди задержанных самому молодому 19 лет, старшему – 37. Из них две женщины.

При обыске квартир задержанных полиция изъяла наркотическое вещество, содержащее метадон и расфасованное новое психоактивное вещество – так называемое "био".

Машина патрульной полиции в городе
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Задержанный Л. Н. обвиняется в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Наказание предусматривает от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Подозреваемый Н. К. обвиняется в незаконном приобретении-хранении и попытке сбыта нового психоактивного вещества, что предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.

При личном обыске еще одного задержанного М. К. было изъято 1 670 мл жидкости, содержащей препарат "Альфа-ПВП", незаконно приобретенный для продажи.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В ходе следствия также выяснилось, что задержанные передвигались по городу на мотоциклах и, используя ящики с лого одной из компаний курьерской службы, размещали препарат "Альфа-ПВП" в различных местах для дальнейшей продажи. В указанных тайниках правоохранители изъяли до 16 граммов препарата "Альфа-ПВП" в 15 упаковках.

А. Ч. и М. К. обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В случае признания вины, им грозит от 7 до 14 лет лишения свободы. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1471)
Теги:
МВД Грузии, Наркотики, Грузия

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