В Тбилиси раскрыта преступная схема продажи наркотиков через Интернет

Из четырех членов преступной группировки – две женщины, всем им грозит серьезный тюремный срок от шести до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Тбилиси задержаны четыре человека по обвинению в продаже наркотиков и психоактивных веществ через Интернет, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, преступная группировка размещала наркотики в тайниках в разных точках города. Среди задержанных самому молодому 19 лет, старшему – 37. Из них две женщины.

При обыске квартир задержанных полиция изъяла наркотическое вещество, содержащее метадон и расфасованное новое психоактивное вещество – так называемое "био".

Задержанный Л. Н. обвиняется в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Наказание предусматривает от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Подозреваемый Н. К. обвиняется в незаконном приобретении-хранении и попытке сбыта нового психоактивного вещества, что предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.

При личном обыске еще одного задержанного М. К. было изъято 1 670 мл жидкости, содержащей препарат "Альфа-ПВП", незаконно приобретенный для продажи.

В ходе следствия также выяснилось, что задержанные передвигались по городу на мотоциклах и, используя ящики с лого одной из компаний курьерской службы, размещали препарат "Альфа-ПВП" в различных местах для дальнейшей продажи. В указанных тайниках правоохранители изъяли до 16 граммов препарата "Альфа-ПВП" в 15 упаковках.

А. Ч. и М. К. обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В случае признания вины, им грозит от 7 до 14 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.