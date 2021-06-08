На грузино-турецкой границе пресечена контрабанда медикаментов

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Попытка контрабанды большой партии медикаментов пресечена на грузино-турецкой границе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

Гражданин Грузии, который в тайне пытался провезти через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" большое количество незадекларированных лекарств турецкого производства, задержан.

Таможенная стоимость изъятых медикаментов превышает 25 тысяч лари (8 тысяч долларов). Товар был спрятан в грузовом автомобиле.

Уголовное дело возбуждено по статье "Ввоз или вывоз через таможенную границу Грузии движимых вещей в особо крупных размерах, совершенные в обход таможенного контроля или втайне от него, с обманным использованием документов или средств идентификации, внесением в таможенную декларацию ложных данных", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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