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Изъятая на грузино-турецкой границе партия контрабандных лекарств

На грузино-турецкой границе пресечена контрабанда медикаментов

photo: Investigation Service of the Ministry of Finance / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2564)
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Sputnik Грузия
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Незадекларированные лекарственные препараты турецкого производства через границу пытался провезти гражданин Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Попытка контрабанды большой партии медикаментов пресечена на грузино-турецкой границе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

Гражданин Грузии, который в тайне пытался провезти через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" большое количество незадекларированных лекарств турецкого производства, задержан.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Таможенная стоимость изъятых медикаментов превышает 25 тысяч лари (8 тысяч долларов). Товар был спрятан в грузовом автомобиле.

Уголовное дело возбуждено по статье "Ввоз или вывоз через таможенную границу Грузии движимых вещей в особо крупных размерах, совершенные в обход таможенного контроля или втайне от него, с обманным использованием документов или средств идентификации, внесением в таможенную декларацию ложных данных", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2564)
Теги:
Контрабанда, ТПП "Сарпи", Грузия

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