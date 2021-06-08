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Тбилисский городской суд

Дело обвиняемых в бесчеловечном обращении с солдатами может рассмотреть суд присяжных

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Преступность в Грузии (1472)
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На скамье подсудимых - два сотрудника МВД Грузии, обвиняемых в тяжком преступлении, третий фигурант дела еще задолго до суда покончил с собой

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Дело двух сотрудников МВД, обвиняемых в бесчеловечном обращении с солдатами, может быть рассмотрено судом присяжных.

Досудебное слушание по делу назначено на сегодня. На сегодняшнем процессе судья должен спросить у подсудимых, хотят ли они, чтобы их дело рассматривалось присяжными.

Грузинские военнослужащие
photo : Ministry of Defence of Georgia / FB
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Согласно грузинскому законодательству, суд присяжных рассматривает дела по тяжким и особо тяжким преступлениям.

На скамье подсудимых два сотрудника МВД Дмитрий Девдариани и Георгий Бичелашвили. Они арестованы в апреле. В деле фигурируют различные эпизоды предполагаемых преступлений, совершенных на учебной военной базе Ялгуджа с января по июль 2020 года. Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД, превысив свои служебные полномочия, в присутствии других военнослужащих применяли к солдатам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

В частности, в марте 2020 года один из задержанных начальников смены в течение двух часов заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, стоя на коленях, зубными щетками драить пол в казарменных туалетах.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил его чистить туалет одиннадцать часов.

Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Полицейская лента на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Второй задержанный проходит по трем эпизодам бесчеловечного обращения с подчиненными.

По информации Госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото и видеоматериалами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

На судебном слушании в апреле стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, непосредственный начальник Бичелашвили и Девдариани, но выяснилось, что в конце марта он застрелился. Известно, что за восемь месяцев до самоубийства он был допрошен по делу.

Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. 

Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, и не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.

Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1472)
Теги:
МВД Грузии, Суд, Грузия

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