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Тбилисский городской суд

Один из двух обвиняемых сотрудников МВД Грузии согласился на суд присяжных

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Второй обвиняемый в жестоком обращении с подчиненными предпочел, чтобы его дело рассмотрел общий суд, - вины за собой он не признает и надеется на оправдание

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Дело сотрудника Управления охраны объектов Министерства внутренних дел Грузии Дмитрия Девдариани, обвиняемого в превышении служебных полномочий, в унижающем достоинство и бесчеловечном обращении с военнослужащими на базе Яглуджа, рассмотрит суд присяжных.

На сегодняшнем слушании обвиняемый согласился с предложением суда. Согласно грузинскому законодательству, суд присяжных рассматривает дела по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Полицейская лента на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Что касается второго обвиняемого, проходящего по делу, Георгия Бичелашвили, он отказался от суда присяжных. По словам его адвоката Ушанги Мгеладзе, его подзащитный не совершал никаких преступлений и уголовное преследование в отношении него должно быть прекращено. Дело Бичелашвили выделено в отдельное производство.

Мера пресечения для обвиняемых осталась неизменной - они остаются под стражей. В случае признания вины им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД применяли к солдатам-срочникам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

В частности, в марте 2020 года один из задержанных начальников смены Дмитрий Девдариани заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, на коленях зубной щеткой драить пол в казарменных туалетах в течение двух часов.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил его чистить туалет одиннадцать часов.

Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Грузинские военнослужащие
photo : Ministry of Defence of Georgia / FB
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Второй задержанный проходит по трем эпизодам бесчеловечного обращения с подчиненными.

По информации Госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото и видеоматериалами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

На судебном слушании в апреле стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, непосредственный начальник Бичелашвили и Девдариани, но выяснилось, что в конце марта он застрелился. Известно, что за восемь месяцев до самоубийства он был допрошен по делу.

Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек.

Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным. 

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Теги:
Суд, МВД Грузии, Грузия

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