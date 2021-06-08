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Спасатели в лодке на реке Риони

Спасатели помогли застрявшему на берегу реки мужчине

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2565)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210608/251966626/Spasateli-pomogli-zastryavshemu-na-beregu-reki-muzhchine.html

Мужчина пытался перейти на другой берег реки с помощью веревки, которая оборвалась, и он упал в реку, повредив ногу

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинские спасатели помогли пострадавшему мужчине, застрявшему на берегу реки Цхенисцкали, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

В Центр управления общественной безопасности "112" поступило сообщение, что пострадавший мужчина находился на берегу реки Цхенисцкали близ территории Лактария в районе Лентехи, он не мог передвигаться и нуждался в помощи спасателей.

Мужчина пытался перейти на другой берег реки с помощью веревки, которая оборвалась, и он упал в реку. В результате мужчина повредил ногу, но, несмотря на это, ему все-таки удалось добраться до другого берега.

Спасатели вывели в мужчину в безопасное место. Его жизни не угрожает опасность.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2565)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Спасатели, Грузия

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