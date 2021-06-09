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Руки в наручниках. Задержание преступника

Афера на миллион: бизнесмена в Грузии уличили в подделке документов

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1473)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210609/251970841/Afera-na-million-biznesmena-v-Gruzii-ulichili-v-poddelke-dokumentov.html

Владельцу строительной фирмы, который пошел на подлог ради прибыли, грозит до трех лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Глава одной из компаний уличен в подделке и использовании фальшивых официальных документов, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

Как говорится в сообщении, директор одной строительной фирмы, чтобы победить в тендере на госзакупки, в 2018-2019 годах изготовил и представил различным закупающим организациям фальшивые договора на 2 529 645 лари (более 766 тысяч долларов). В результате предприятию оформили договора о государственной закупке.

Следствие установило, что операции, предусмотренные фальшивыми документами, которые были предъявлены закупающим организациям, фактически не проводились.

Следствие ведется по статье УК Грузии "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и наказывается штрафом и лишением свободы на срок до трех лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1473)
Теги:
преступность, Грузия

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