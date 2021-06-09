В Грузии задержаны двое израильтян, обокравших французов

Двое граждан Израиля привлечены в Грузии к уголовной ответственности за хищение денежных средств мошенническим путем

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Мошенничество с хищением крупной суммы денег у граждан Франции раскрыто в Грузии.

Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, к уголовной ответственности привлечены двое граждан Израиля и одно юридическое лицо. В общей сложности обвиняемые легализовали незаконный доход в 73 995 евро и 13 100 долларов США. По грузинскому законодательству им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило, что один из обвиняемых зарегистрировал в Грузии фирму, с названием аналогичным иностранному предприятию, и открыл счета в банковских учреждениях, действующих в Грузии. После чего обвиняемые связались по телефону с четырьмя гражданами Франции и убедили их инвестировать средства в криптовалюту.

Из уголовного дела становится известно, что с 21 марта по 27 апреля 2018 года задержанные обманным путем вынудили граждан Франции перечислить на счет предприятия в общей сложности 159 905 евро. Позже эти деньги перечислялись в Израиль членам семьи.

Фирма, основанная обвиняемыми, была оштрафована и ликвидирована.

Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения других членов преступной группировки, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.

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