Грузинские спасатели ищут мужчину в Черном море

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Спасателей вызвали отдыхающие, которые увидели, как мужчину унесло течением, когда он зашел по пояс в воду
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. У берегов черноморского порта Грузии Поти спасатели ведут поиск мужчины, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, спасателей вызвали отдыхающие, которые увидели, как мужчину унесло течением, когда он зашел по пояс в воду.
На месте мобилизована спецтехника и врачи. Ведутся поиски.
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