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Спасатели работают в черноморской акватории

Грузинские спасатели ищут мужчину в Черном море

photo : Georgian Emergency Management Agency / FB
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (247)
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Sputnik Грузия
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Спасателей вызвали отдыхающие, которые увидели, как мужчину унесло течением, когда он зашел по пояс в воду

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. У берегов черноморского порта Грузии Поти спасатели ведут поиск мужчины, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, спасателей вызвали отдыхающие, которые увидели, как мужчину унесло течением, когда он зашел по пояс в воду.

На месте мобилизована спецтехника и врачи. Ведутся поиски.

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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (247)
Теги:
Черное море, Грузия, Спасатели

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