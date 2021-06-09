Грузинские спасатели ищут мужчину в Черном море

Спасателей вызвали отдыхающие, которые увидели, как мужчину унесло течением, когда он зашел по пояс в воду

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. У берегов черноморского порта Грузии Поти спасатели ведут поиск мужчины, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, спасателей вызвали отдыхающие, которые увидели, как мужчину унесло течением, когда он зашел по пояс в воду.

На месте мобилизована спецтехника и врачи. Ведутся поиски.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.