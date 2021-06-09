Туристка выпала из окна многоэтажки в Батуми

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Молодая женщина выпала из окна многоэтажного корпуса в черноморском городе Батуми и выжила, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, очевидцы рассказали, что женщина была туристкой и находилась в Батуми на отдыхе. Также СМИ сообщает, что она была в состоянии алкогольного опьянения.
Что стало причиной падения, пока не известно.
Пострадавшую в срочном порядке доставили в клинику. На месте происшествия работает полиция.
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