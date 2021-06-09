23:34 09 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8316
  • 100 RUB4.3322
  • USD3.1471
Поиск
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

Туристка выпала из окна многоэтажки в Батуми

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (22)
447 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249373707.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210609/251979174/Turistka-vypala-iz-okna-mnogoetazhki-v-Batumi.html

Пострадавшую в срочном порядке доставили в клинику, а на месте происшествия работает полиция

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Молодая женщина выпала из окна многоэтажного корпуса в черноморском городе Батуми и выжила, сообщает телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, очевидцы рассказали, что женщина была туристкой и находилась в Батуми на отдыхе. Также СМИ сообщает, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Что стало причиной падения, пока не известно.

Пострадавшую в срочном порядке доставили в клинику. На месте происшествия работает полиция.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (22)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
Натали Портман – 40 лет! Но по фото этого не скажешь
В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео
В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться