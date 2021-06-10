Жителю Марнеули грозит до семи лет тюрьмы за незаконную публикацию "интимного" видео

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50-летний мужчина распространил в социальной сети видео своих интимных отношений с женщиной, чем нарушил тайну ее личной жизни
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. По обвинению в нарушении тайны личной жизни задержан житель Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает МВД Грузии.
В случае доказательства вины, 50-летнему мужчине грозит от четырех до семи лет тюрьмы.
Следствие установило, что обвиняемый вел тайную видеозапись интимной связи со своей знакомой, после чего незаконно распространил отснятый материал в Сети.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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