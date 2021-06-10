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Патрульная полиция

Жителю Марнеули грозит до семи лет тюрьмы за незаконную публикацию "интимного" видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1476)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210610/251986791/Zhitelyu-Marneuli-grozit-do-semi-let-tyurmy-za-nezakonnuyu-publikatsiyu-intimnogo-video.html

50-летний мужчина распространил в социальной сети видео своих интимных отношений с женщиной, чем нарушил тайну ее личной жизни

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik.  По обвинению в нарушении тайны личной жизни задержан житель Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает МВД Грузии.

В случае доказательства вины, 50-летнему мужчине грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый вел тайную видеозапись интимной связи со своей знакомой, после чего незаконно распространил отснятый материал в Сети.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1476)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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