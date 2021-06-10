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Чистка воровского мира в Грузии: в ходе масштабной спецоперации задержаны 13 человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1477)
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Каждому из задержанных за причастность к воровскому миру грозит от семи до 10 лет тюремного заключения, а вору в законе, которому обвинение предъявлено заочно, до 15 лет отсидки в тюрьме

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В ходе масштабной спецоперации Главного управления криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры в Грузии задержаны 13 человек, причастных к воровскому миру.

Как сообщает МВД, спецоперация прошла сразу в нескольких городах – в Тбилиси, Телави и Кутаиси. Все задержанные обвиняются в членстве в воровском мире, в обращении к члену воровского мира и в поддержке деятельности воровского сообщества. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Заочно предъявлены обвинения также проживающему за границей грузинскому вору в законе Заалу Махароблидзе по кличке Глехович. Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет.

По данным следствия, у одного задержанного возник финансовый спор со своим бизнес-партнером из-за необъективного распределения доходов. Для разрешения спора он обратился к вору в законе, тот, будучи за границей, поручил разборку дела своему сыну. Воровская сходка состоялась в Тбилиси 16 апреля 2021 года. В итоге одну из сторон обязали выплатить 80 тысяч лари (более 24,2 тысячи долларов) в пользу другой.

В ходе обыска сотрудники МВД изъяли компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с вором в законе за границей.

Кроме того, на основании решения судьи, полиция изъяла четыре автомобиля и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1477)
Теги:
Вор в законе, МВД Грузии, Грузия

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