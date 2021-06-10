Обвиняемый в попытке убийства на востоке Грузии получил 17 лет тюрьмы

Согласно материалам следствия, обвиняемый ударил другого мужчину несколько раз ножом и скрылся с места происшествия

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Сигнахский районный суд приговорил в прошлом судимого мужчину к 17 годам лишения свободы за попытку убийства, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

Стороне обвинения на суде удалось доказать, что 2 сентября 2020 года ранее уже судимый за попытку убийства ударил другого мужчину несколько раз ножом и скрылся с места происшествия.

Спасти раненого удалось только благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Подозреваемого задержали спустя 9 дней после совершения преступления, и свой приговор он ждал в тюрьме.

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