23:05 10 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8273
  • 100 RUB4.3520
  • USD3.1387
Поиск
Молоток судьи, архивное фото

Обвиняемый в попытке убийства на востоке Грузии получил 17 лет тюрьмы

© CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1478)
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251991173.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210610/251992252/Obvinyaemyy-v-popytke-ubiystva-na-vostoke-Gruzii-poluchil-17-let-tyurmy.html

Согласно материалам следствия, обвиняемый ударил другого мужчину несколько раз ножом и скрылся с места происшествия

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Сигнахский районный суд приговорил в прошлом судимого мужчину к 17 годам лишения свободы за попытку убийства, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

Следователи-криминалисты на месте ЧП в Кутаиси
© Sputnik / STRINGER
Полиция задержала подозреваемых в попытке убийства военного в Кутаиси

Стороне обвинения на суде удалось доказать, что 2 сентября 2020 года ранее уже судимый за попытку убийства ударил другого мужчину несколько раз ножом и скрылся с места происшествия.

Спасти раненого удалось только благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Подозреваемого задержали спустя 9 дней после совершения преступления, и свой приговор он ждал в тюрьме.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1478)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, преступность, Суд, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Альпинисты во время спуска с горы Эверест в Непале
Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться