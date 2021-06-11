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Грузинские спасатели на Черном море

Грузинские спасатели нашли тело утонувшего в море молодого человека

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2566)
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Sputnik Грузия
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Поиски утонувшего велись почти неделю, спасатели использовали дрон, исследуя побережье Черного моря, прежде чем нашли тело молодого мужчины

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В селе Квариати Хелвачаурского района (Аджария) спасатели в море нашли тело молодого мужчины, поиски которого велись с 4 июня, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в Facebook.

К поисковым работам спасатели приступили сразу же, как только получили сообщение о том, что молодой человек вошел в море и исчез. Были задействованы водолазы и катер спасательной службы. В поисковой операции был использован и дрон.

Спасателям пришлось проводить беспрерывные поисковые работы в течение нескольких дней.

Молодой мужчина идентифицирован членами семьи.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2566)
Теги:
Спасательная операция, Аджария, Грузия

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