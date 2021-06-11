Грузинские спасатели нашли тело утонувшего в море молодого человека

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В селе Квариати Хелвачаурского района (Аджария) спасатели в море нашли тело молодого мужчины, поиски которого велись с 4 июня, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в Facebook.

К поисковым работам спасатели приступили сразу же, как только получили сообщение о том, что молодой человек вошел в море и исчез. Были задействованы водолазы и катер спасательной службы. В поисковой операции был использован и дрон.

Спасателям пришлось проводить беспрерывные поисковые работы в течение нескольких дней.

Молодой мужчина идентифицирован членами семьи.

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