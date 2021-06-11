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Полицейская лента на месте преступления

В центре Тбилиси ограблен магазин техники

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1479)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210611/251994041/V-tsentre-Tbilisi-ograblen-magazin-tekhniki.html

Грабители смогли унести из магазина дорогостоящую технику, ущерб исчисляется несколькими десятками тысяч лари

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. На проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси ограбили один из магазинов техники iPlus – грабители унесли дорогостоящую технику, сообщил журналистам директор магазина Каха Сепиашвили.

По его словам, предварительный ущерб составил около 90 тысяч лари (28,5 тысячи долларов).

Ограбление произошло на рассвете, сразу же после так называемого "комендантского часа".

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© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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"Сразу же после того, как завершилось ограничение на передвижение, где-то через десять минут с нами связалась служба охраны и сообщила, что разбито стекло магазина. Это были очень профессиональные грабители, поскольку они очень ловко, как альпинисты, взобрались на жалюзи", – сказал Сепиашвили.

Прибывшая на место полиция произвела все необходимые следственные мероприятия, изъяла видеозаписи как внешнего периметра магазина, так и помещения.

По словам директора магазина, лица грабителей хорошо видны на видеозаписях, и следствию не составит труда установить их личность.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Темы:
Преступность в Грузии (1479)
Теги:
Тбилиси, Ограбление, Грузия

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