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Арестованный в наручниках

Поджог супермаркета в Батуми: подозревается подросток

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1480)
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Sputnik Грузия
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Следствием установлено, что несовершеннолетний действовал не в одиночку, у него были сообщники, их и разыскивает сейчас полиция

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. По обвинению в поджоге продуктового магазина "Фарфури" в Батуми подозревается 16-летний подросток – он уже задержан, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что несовершеннолетний 9 июня вместе со своими сообщниками разбил стеклянную дверь супермаркета "Фарфури" на улице Царя Парнаваза в Батуми и устроил поджог.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Полиция продолжает вести следственные и оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.

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Темы:
Преступность в Грузии (1480)
Теги:
Поджег, Батуми, Грузия

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