Генпрокуратура Грузии через суд добилась ареста обвиняемого в изнасиловании ребенка

По той статье, по которой возбуждено уголовное дело против несовершеннолетнего, ему грозит до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии через апелляционный суд смогла добиться ареста для обвиняемого в изнасиловании восьмилетнего ребенка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемый в изнасиловании также несовершеннолетний. По материалам следствия, он дважды - 19 и 20 мая - изнасиловал восьмилетнего ребенка.

Генпрокуратура изначально требовала для обвиняемого заключения под стажу на время следствия, однако Телавский районный суд решил вообще не использовать никакой меры пресечения для подростка.

Прокуратура обратилась в Тбилисский апелляционный суд, и тот отправил несовершеннолетнего насильника в тюрьму ждать приговора.

Следствие не сообщает возраста обвиняемого, как и других подробностей, исходя из специфики дела. Все заседания суда проходят в закрытом режиме. Между тем СМИ выяснили, что обвиняемому 16 лет.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Следствие по делу продолжается.

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