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Здание главной прокуратуры Грузии

Генпрокуратура Грузии через суд добилась ареста обвиняемого в изнасиловании ребенка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1481)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210611/251998024/Genprokuratura-Gruzii-cherez-sud-dobilas-aresta-obvinyaemogo-v-iznasilovanii-rebenka.html

По той статье, по которой возбуждено уголовное дело против несовершеннолетнего, ему грозит до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии через апелляционный суд смогла добиться ареста для обвиняемого в изнасиловании восьмилетнего ребенка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемый в изнасиловании также несовершеннолетний. По материалам следствия, он дважды - 19 и 20 мая - изнасиловал восьмилетнего ребенка.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Задержанного за педофилию мужчину прокуратура Грузии обвиняет в изнасиловании

Генпрокуратура изначально требовала для обвиняемого заключения под стажу на время следствия, однако Телавский районный суд решил вообще не использовать никакой меры пресечения для подростка.

Прокуратура обратилась в Тбилисский апелляционный суд, и тот отправил несовершеннолетнего насильника в тюрьму ждать приговора.

Следствие не сообщает возраста обвиняемого, как и других подробностей, исходя из специфики дела. Все заседания суда проходят в закрытом режиме. Между тем СМИ выяснили, что обвиняемому 16 лет.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Следствие по делу продолжается.

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Темы:
Преступность в Грузии (1481)
Теги:
подростки, Прокуратура, Грузия

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