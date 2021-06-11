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Грузинский пограничник случайно ранил себя из автомата

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2568)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210611/251998652/Gruzinskiy-pogranichnik-sluchayno-ranil-sebya-iz-avtomata.html

Случай произошел сегодня днем на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи" на грузино-азербайджанской границе

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Сотрудника пограничной полиции МВД Грузии доставили в клинику с огнестрельным оружием прямо с места службы.

По информации телеканала Formula, начальник оперативной службы Лагодехского управления погранполиции Илия Маисашвили уронил заряженный автомат, который выстрелил.

Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - полиция у здания мэрии города
© Sputnik / STRINGER
Военнослужащий ранен в Кутаиси, стрелявший скрылся

Случай произошел сегодня на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница).

По словам врачей, жизни пострадавшего ничего не угрожает, завтра его выпишут домой.

В связи с произошедшим уголовное дело возбуждено по статье "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ на срок до двух лет.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2568)
Теги:
Граница Грузии, Пограничная зона, Грузия

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