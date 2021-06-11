Утонувшего в Черном море мужчину нашли спустя три дня

По словам очевидцев, мужчина два дня назад стоял в воде по пояс, когда его накрыло волной и унесло в море

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Спасатели на третий день поисков обнаружили тело пропавшего у побережья черноморского города Поти мужчины.

О пропаже мужчины стало известно 9 июня. По словам очевидцев, мужчина стоял в воде по пояс, когда его накрыло волной и унесло в море.

В поисках принимали участие несколько десятков спасателей и специальная техника.

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