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Контрабандные сигареты

Минфин Грузии: контрабанда сигарет стала проблемой для страны

photo: Investigation Service of the Ministry of Finance / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2569)
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В 2019 году от акцизов доход увеличился на 41 миллион лари, а в 2020 – на 112 миллионов, заявил министр

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Контрабанда сигарет стала проблемой для Грузии, однако в этом направлении наблюдаются улучшения, сказал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены.

Обнаружение контрабанды на границе Грузии
photo: Revenue Service / FB
Пресечена попытка ввоза в Грузию крупной контрабанды сигарет

"Контрабанда табачных изделий – важная проблема, но она есть в каждой стране, где есть акциз на табак, где-то в большем, где-то в меньшем масштабе", – сказал Хуцишвили.

По его словам, в 2019 году от акцизов доход увеличился на 41 миллион лари, а в 2020 – на 112 миллионов.

"На контрабандные сигареты не платят акциз и это проблема. В этом направлении много работают разные органы и у нас есть улучшения в этом направлении", – сказал Хуцишвили, отвечая на вопросы депутатов.

Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
© Sputnik
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР

С января 2017 года акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари (около 0,2 доллара) и стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Спустя ровно два года, в 2019 году, сравнялись акцизы на сигареты с фильтром и без фильтра.

Повышение ставки акциза на табачные изделия является одним из пунктов Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС. Изначально срок выполнения этого обязательства для Грузии был определен до 2022 года, однако позже была достигнута договоренность, что для Грузии этот срок будет перенесен до 2026 года.

Из-за увеличения ставки акциза сигареты в Грузии подорожали почти в два с половиной раза. Только в 2019 году цены поднимали дважды – в среднем на 1 лари (около 0,3 доллара), при том что в среднем сигареты обходятся в 5-10 лари.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2569)
Теги:
Контрабанда, Министерство финансов Грузии, Сигареты, Грузия

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