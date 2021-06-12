Минфин Грузии: контрабанда сигарет стала проблемой для страны

В 2019 году от акцизов доход увеличился на 41 миллион лари, а в 2020 – на 112 миллионов, заявил министр

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Контрабанда сигарет стала проблемой для Грузии, однако в этом направлении наблюдаются улучшения, сказал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены.

"Контрабанда табачных изделий – важная проблема, но она есть в каждой стране, где есть акциз на табак, где-то в большем, где-то в меньшем масштабе", – сказал Хуцишвили.

По его словам, в 2019 году от акцизов доход увеличился на 41 миллион лари, а в 2020 – на 112 миллионов.

"На контрабандные сигареты не платят акциз и это проблема. В этом направлении много работают разные органы и у нас есть улучшения в этом направлении", – сказал Хуцишвили, отвечая на вопросы депутатов.

С января 2017 года акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари (около 0,2 доллара) и стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Спустя ровно два года, в 2019 году, сравнялись акцизы на сигареты с фильтром и без фильтра.

Повышение ставки акциза на табачные изделия является одним из пунктов Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС. Изначально срок выполнения этого обязательства для Грузии был определен до 2022 года, однако позже была достигнута договоренность, что для Грузии этот срок будет перенесен до 2026 года.

Из-за увеличения ставки акциза сигареты в Грузии подорожали почти в два с половиной раза. Только в 2019 году цены поднимали дважды – в среднем на 1 лари (около 0,3 доллара), при том что в среднем сигареты обходятся в 5-10 лари.

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