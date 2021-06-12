Полиция Грузии раскрыла нападение на мужчину в Кахети

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Кахети задержали одного человека за попытку убийства, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что в Телави во время ссоры, в которой участвовали несколько человек, обвиняемый ранил одного человека.
Раненого удалось спасти благодаря своевременному вмешательству врачей.
Теперь обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае обвинительного приговора.
Следствие по делу продолжается.
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