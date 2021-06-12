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Патрульная полиция

Полиция оперативно раскрыла очередную драку в Дманиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210612/252005735/Politsiya-operativno-raskryla-ocherednuyu-draku-v-Dmanisi.html

За нападение на знакомого с его друзьями обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы в случае обвинительного приговора

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Квемо Картли оперативно раскрыли драку в городе Дманиси и задержали четырех человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
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По данным следствия, драка произошла 10 июня и четверо задержанных, среди которых один в прошлом судимый, напали на своего знакомого и двух сопровождающих его лиц.

Теперь им грозит до двух лет лишения свободы в случае обвинительного приговора.

Это уже не первый инцидент в Дманиси. В мае конфликт на банальной бытовой почве, перерос в массовые беспорядки, которые длились почти сутки. Ситуацию удалось стабилизировать после многочасовых переговоров с участием глав МВД, СГБ, председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созара Субари, а также представителей духовенства.

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