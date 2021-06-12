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Страшная авария в Тбилиси: грузовик протаранил несколько легковушек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210612/252005981/Strashnaya-avariya-v-Tbilisi-gruzovik-protaranil-neskolko-legkovushek.html

После аварии грузовик упал с возвышенности во двор клиники, оставив одну из легковушек висеть на ее краю

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. В результате аварии в Тбилиси у клиники New Hospital погиб один человек, и еще восемь пострадали, сообщает Первый канал.

По предварительным данным, водитель грузовика у клиники не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей, а после упал во двор клиники. Одна из легковушек повисла на краю возвышенности.

Всех пострадавших сразу же доставили в здание клиники.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее причинение смерти".

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