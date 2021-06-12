Крупная авария в Тбилиси: в клинике скончался еще один пострадавший

Состояние еще четырех пациентов, пострадавших после того, как грузовик протаранил несколько автомобилей, тяжелое

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Число погибших в аварии у здания клиники New Hospital выросло до двух, скончался еще один пострадавший, заявил директор клиники Георгий Рамишвили журналистам.

В субботу днем грузовик протаранил несколько легковых автомобилей у здания клиники и упал в ее двор, в результате погиб один человек, а восемь получили травмы различной степени тяжести.

"К нам поступило пять человек с множественными травмами, один из них был в тяжелом состоянии с остановкой сердца. Несмотря на реанимационные мероприятия он скончался из-за травм несовместимых с жизнью", – сказал Рамишвили.

По его словам, состояние остальных четырех пациентов, в том числе ребенка, тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее причинение смерти".

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