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Арестованный в наручниках

Родственнику свидетеля по делу пансионата Ниноцминда предъявили обвинение

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Свидетелю уже предоставили государственную охрану, так как опасность, исходящая от его родственника, была реальной

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинение дяде свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в пансионате Ниноцминда, находящегося под патронажем Патриархии Грузии.

Детский пансион в Ниноцминда
© Sputnik / STRINGER
Скандал вокруг детского пансиона: Патриархия обжалует решение в суде

Следствие выяснило, что мужчина угрожал своему племяннику убийством, после того как он дал показания.

Основанием для возбуждения уголовного дела против дяди стало заявление адвоката свидетеля. Самому свидетелю уже предоставили государственную охрану, так как опасность осуществления угрозы была реальной.

Дяде свидетеля предъявили обвинение по статье "угроза", и теперь прокуратура Грузии будет требовать помещения его в заключение до вынесения приговора.

В то же время Генеральная прокуратура Грузии просит НПО и СМИ воздерживаться от разглашения каких-либо деталей расследования, чтобы не мешать следствию работать.

Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника — Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.

На этой неделе МВД Грузии начало расследование предполагаемых фактов жестокого обращения с детьми.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Патриархия Грузии не намерена закрывать детский пансион в Ниноцминда

Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждении к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.

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Теги:
Ниноцминда

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