Крупное ДТП в Тбилиси: состояние нескольких пострадавших остается тяжелым

Один из пострадавших - несовершеннолетний, которому диагностировали множественные травмы и переломы

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Состояние трех пострадавших во время аварии на улице Крцаниси близ клиники New Hospital в Тбилиси остается крайне тяжелым.

В субботу днем грузовик протаранил несколько легковых автомобилей у здания клиники New Hospital в Тбилиси и упал в ее двор, в результате один человек скончался на месте, а восемь получили повреждения различной степени тяжести. Позже в клинике скончался еще один пострадавший.

По словам реаниматолога New Hospital Александра Мхаргрдзели, в клинике проходят лечение четверо пациентов. Состояние одного из них средней степени тяжести.

"Один из пострадавших - несовершеннолетний, состояние которого все еще тяжелое, и ему диагностировали множественные травмы и переломы. В настоящее время осуществляется интенсивная терапия и лечение. При необходимости пациентов могут прооперировать", - сказал врач.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее причинение смерти".

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