Пожарные-спасатели у мемориала почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, героически погибшего шесть лет назад

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии возложили цветы к мемориалу погибших 13 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Шесть лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси в 2015 году. Наводнение произошло из-за схода оползня в реку Вере выше Тбилиси. На город двинулись массы воды, вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями.

Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крова, был затоплен Тбилисский зоопарк, частный приют для собак.

Сотрудники службы одними из первых отреагировали на трагедию 13 июня и были в эпицентре тех страшных событий .

Пожарные-спасатели у мемориала почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, героически погибшего шесть лет назад. Во время спасательной операции он сумел спасти жизни шести человек, но не смог спастись сам.

К мемориалу пришли заместитель начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями полковник Мамука Сепиашвили и начальник главного управления Тбилиси, вице-полковник гражданской безопасности Отар Кереселидзе.

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