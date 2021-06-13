14:08 13 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Пожарные-спасатели почтили память погибших во время наводнения 2015 года в Тбилиси

Шесть лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси

Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Разрушительное наводнение в Тбилиси (238)
78 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0d/252007975.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210613/252008005/Shest-let-proshlo-s-razrushitelnogo-navodneniya-v-Tbilisi.html

Пожарные-спасатели у мемориала почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, героически погибшего шесть лет назад

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии возложили цветы к мемориалу погибших 13 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Шесть лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси в 2015 году. Наводнение произошло из-за схода оползня в реку Вере выше Тбилиси. На город двинулись массы воды, вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями.

Смертоносное наводнение: катастрофа 13 июня в Тбилиси
Смертоносное наводнение: трагедия 13 июня в Тбилиси - как это было

Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крова, был затоплен Тбилисский зоопарк, частный приют для собак.

Сотрудники службы одними из первых отреагировали на трагедию 13 июня и были в эпицентре тех страшных событий .

Пожарные-спасатели у мемориала почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, героически погибшего шесть лет назад. Во время спасательной операции он сумел спасти жизни шести человек, но не смог спастись сам.

К мемориалу пришли заместитель начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями полковник Мамука Сепиашвили и начальник главного управления Тбилиси, вице-полковник гражданской безопасности Отар Кереселидзе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Разрушительное наводнение в Тбилиси (238)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Тбилиси, Наводнение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Французская полиция разогнала нелегальную рейв-вечеринку
Публика на рейве: французская полиция разогнала нелегальную вечеринку - видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться