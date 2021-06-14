Крупная автоавария в Тбилиси: скончался третий пострадавший

Трагедия произошла в субботу: грузовая машина, у которой, по предварительной информации, отказали тормоза, на большой скорости въехал во двор New Hospital и протаранил несколько легковушек

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Число погибших в результате автоаварии в Крцанисском районе Тбилиси увеличилось до трех человек.

В субботу днем грузовик на большой скорости протаранил несколько легковых автомобилей у здания клиники New Hospital и упал в ее двор, в результате один человек скончался на месте, а восемь получили повреждения различной степени тяжести. Еще один скончался в больнице, и третий – вчера поздно ночью.

Как сообщили журналистам в клинике New Hospital, поздно ночью скончался 49-летний мужчина, пострадавший в ДТП.

По словам медиков, у пациента были травмы, несовместимые с жизнью, поэтому спасти его не удалось.

"Мужчина, госпитализированный в New Hospital, скончался вчера поздно ночью. В клинике остаются еще два пострадавших в результате аварии – молодая женщина с несовершеннолетним ребенком", – рассказали в клинике.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее причинение смерти".

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