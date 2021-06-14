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Большая часть Тбилиси и регионов осталась без света

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
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В Грузии возникли проблемы с электроэне6ргией - без света осталась почти половина абонентов в столице, нет электричества и в регионах

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Большинству жителей Тбилиси, а также регионов Грузии не подается электричество.

Как сообщили СМИ в пресс-службе АО "Теласи", половине абонентов в Тбилиси не подается электроэнергия.

Как сообщает "Энерго-Про Грузия", электроснабжение ограничено и в регионах.

Причины отключения пока неизвестны.

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Теги:
энергетика, Грузия

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