Большая часть Тбилиси и регионов осталась без света

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В Грузии возникли проблемы с электроэне6ргией - без света осталась почти половина абонентов в столице, нет электричества и в регионах
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Большинству жителей Тбилиси, а также регионов Грузии не подается электричество.
Как сообщили СМИ в пресс-службе АО "Теласи", половине абонентов в Тбилиси не подается электроэнергия.
Как сообщает "Энерго-Про Грузия", электроснабжение ограничено и в регионах.
Причины отключения пока неизвестны.
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