Авария на ЛЭП "Имерети-500" оставила без света большую часть Грузии

В компании "Государственная электросистема Грузии" заявляют, что уже начаты работы по ликвидации аварии на ЛЭП

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Крупная авария произошла на ЛЭП "Имерети-500" в западной части страны, из-за чего большая часть Тбилиси и регионов остались без электричества, сообщает Государственная электросистема Грузии.

ЛЭП "Имерети-500" является внутрисистемной линией электропередачи и играет важную роль в электроснабжении страны. ЛЭП введена в эксплуатацию в 1978 году, она связывает между собой Ингури ГЭС и подстанцию "Зестафони-500". Длина ЛЭП 128 км, она состоит из 388 опор.

По данным ведомства, авария произошла в 14:00 по местному времени.

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 произошло аварийное отключение на ЛЭП 500 кВ "Имерети" и гидроэлектростанции "Ингури ГЭС", из-за чего подача электроэнергии была ограничена для большей части населения Грузии. На данном этапе ведутся работы по ликвидации аварии", – говорится в заявлении.

Государственная электросистема Грузии приносит свои извинения абонентам за временные неудобства.

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