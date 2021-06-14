16:13 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Высоковольтная линия электропередач ЛЭП

Авария на ЛЭП "Имерети-500" оставила без света большую часть Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
53701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0e/252016089.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210614/252016091/Avariya-na-LEP--Imereti-500-ostavila-bez-sveta-bolshuyu-chast-Gruzii.html

В компании "Государственная электросистема Грузии" заявляют, что уже начаты работы по ликвидации аварии на ЛЭП

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik.  Крупная авария произошла на ЛЭП "Имерети-500" в западной части страны, из-за чего большая часть Тбилиси и регионов остались без электричества, сообщает Государственная электросистема Грузии.

ЛЭП "Имерети-500" является внутрисистемной линией электропередачи и играет важную роль в электроснабжении страны. ЛЭП введена в эксплуатацию в 1978 году, она связывает между собой Ингури ГЭС и подстанцию "Зестафони-500". Длина ЛЭП 128 км, она состоит из 388 опор.

По данным ведомства, авария произошла в 14:00 по местному времени.

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 произошло аварийное отключение на ЛЭП 500 кВ "Имерети" и гидроэлектростанции "Ингури ГЭС", из-за чего подача электроэнергии была ограничена для большей части населения Грузии. На данном этапе ведутся работы по ликвидации аварии", – говорится в заявлении.

Государственная электросистема Грузии приносит свои извинения абонентам за временные неудобства.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться