Тбилисское метро работает без перебоев

Около часу Тбилисский метрополитен работал с перебоями по причине аварии на ЛЭП "Имерети-500", но ни один поезд в тоннеле не застревал

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Проблемы с электроснабжением Тбилиси вызвали временную остановку части станций столичного метро, вернуться к привычному графику работы удалось лишь спустя час, к 15:00, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании.

Как сообщают в компании, Сабурталинская линия метрополитена не могла обслуживать пассажиров с 14:00, спустя полчаса, с 14:35, из-за падения напряжения на первой линии метро поезда двигались лишь от станции "Театра Ахметели" до станции метро "Дидубе".

"Из-за неполадок ни один поезд не остановился в туннеле, и все пассажиры благополучно покинули станции метро", – говорится в заявлении компании.

На этом этапе подача электроэнергии восстановлена, и обе линии метро работают без перебоев.

Крупная авария произошла на ЛЭП "Имерети-500" в западной части страны, из-за чего большая часть Тбилиси и регионов остались без электричества.

ЛЭП "Имерети-500" является внутрисистемной линией электропередачи и играет важную роль в электроснабжении страны. ЛЭП введена в эксплуатацию в 1978 году, она связывает между собой Ингури ГЭС и подстанцию "Зестафони-500". Длина ЛЭП 128 км, она состоит из 388 опор.

По информации Государственной электросистемы Грузии, авария произошла в 14:00 по местному времени. Ведутся работы по ликвидации аварии.

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