Наказание за реализацию наркотиков будет ужесточено в Грузии

За незаконную продажу наркотика вместо заключения на срок от 6 до 11 лет, предусмотренной в нынешней редакции, будет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Парламентский комитет по здравоохранению и социальным вопросам проголосовал за законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Грузии", который предусматривает ужесточение наказания для наркоторговцев, говорится в сообщении высшего законодательного органа.

Поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ. Комитет большинством поддержал вынесение законопроекта в первом чтении в ходе пленарного заседания.

В частности, за незаконную продажу наркотика, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо санкции на срок от 6 до 11 лет, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

От 12 до 17 лет тюрьмы будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере. Сегодня за это грозит от 7-14 лет.

Кроме того, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции преступнику предусмотрено от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, этот срок предусматривает от 14 до 20 лет или бессрочное заключение.

"Согласно статистике, предоставленной министерством внутренних дел, количество таких преступлений возрастает в течение многих лет, а количество смертей от передозировки не снижается. Поэтому я считаю приемлемым решение ужесточить наказание за продажу наркотиков. Похоже, что действующего закона недостаточно, чтобы сократить количество этих преступлений", сказал председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе.

Соответствующий пакет законодательных изменений, подготовлен МВД Грузии.

Замглавы МВД Александр Дарахвелидзе ознакомил членов комитета со статистическими данными по наркопреступлениям и реализации наркотических средств.

Наркопреступления входят в пятерку наиболее часто совершаемых преступлений. В период с 1 января по 30 апреля этого года в Грузии было зафиксировано 1,2 тысячи случаев преступлений, связанных с наркотиками.

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