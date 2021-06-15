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Незаконная добыча ископаемых и природных ресурсов

Факт незаконной добычи полезных ископаемых выявлен в центре Грузии

photo: press-service of the Ministry of Agriculture of Georgia
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Гражданин Грузии нарушил нормы законодательства защиты земли, на территории повреждены и вырваны деревья и растения

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора министерства сельского хозяйства и окружающей среды Грузии выявили в регионе Шида Картли факт незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства.

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Гражданин Грузии на территории, прилегающей к селу Скра Горийского района, с целью добычи шлака (твердый остаток после выплавки металла из руды, а также от сжигания угля – ред.) провел автомобильную дорогу. Нарушены нормы законодательства защиты земли, на территории повреждены и вырваны деревья и растения.

Стоимость ущерба, нанесенного окружающей среде из-за деградации земли, достигла 4,8 тысячи лари (1,5 тысячи долларов). Ущерб, нанесенный окружающей среде из-за повреждения растений и деревьев, составил более 12,1 тысячи лари (3,8 тысячи долларов), что относится к категории значительного ущерба, отмечают в ведомстве.

Материалы дела отправлены в правоохранительное ведомство для дальнейшего реагирования.

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