Разбой в Тбилиси - задержаны трое подозреваемых

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Дерзкое разбойное нападение совершено в одном из центральных районов Тбилиси - задержаны трое подозреваемых в преступлении, сообщает МВД Грузии.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору", и "незаконное приобретение и хранение боеприпасов".
Максимальное наказание за преступление составляет от восьми до 12 лет.
По данным МВД, двое задержанных обвиняются в разбое, а третий - в сбыте краденого.
Следствие установило, что 10 июня двое злоумышленников проникли в дом на улице Чиковани и, угрожая ножом, вынудили хозяина отдать им все имеющиеся в доме ценности, общей стоимостью 40 тысяч лари (12 650 тысяч долларов).
В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные вещи.
Еще один 34-летний мужчина позже сбыл украденные золотые украшения в Кутаиси одной из работниц так называемой "Золотой биржи". При обыске его дома также были изъяты патроны к огнестрельному оружию.
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