Разбой в Тбилиси - задержаны трое подозреваемых

К уголовной ответственности привлечены трое молодых людей, которые совершили дерзкое вооруженное нападение на семью - им грозит до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Дерзкое разбойное нападение совершено в одном из центральных районов Тбилиси - задержаны трое подозреваемых в преступлении, сообщает МВД Грузии.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору", и "незаконное приобретение и хранение боеприпасов".

Максимальное наказание за преступление составляет от восьми до 12 лет.

По данным МВД, двое задержанных обвиняются в разбое, а третий - в сбыте краденого.

Следствие установило, что 10 июня двое злоумышленников проникли в дом на улице Чиковани и, угрожая ножом, вынудили хозяина отдать им все имеющиеся в доме ценности, общей стоимостью 40 тысяч лари (12 650 тысяч долларов).

В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные вещи.

Еще один 34-летний мужчина позже сбыл украденные золотые украшения в Кутаиси одной из работниц так называемой "Золотой биржи". При обыске его дома также были изъяты патроны к огнестрельному оружию.

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