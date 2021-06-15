Трагедия на востоке Грузии: муж до смерти избил жену

Мужчина уже задержан, им занимаются следственные органы, за смерть жены ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Семейная ссора в Болнисском муниципалитете в Восточной Грузии закончилась трагедией – 50-летний мужчина забил до смерти жену, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Случай произошел в селе Нахидури.

По данным следствия, обвиняемый во время ссоры ударил жену с такой силой, что она потеряла сознание и скончалась до того, как ее доставили в больницу.

Полиция задержала мужчину по горячим следам.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью члену семьи, повлекшее за собой смерть".

Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

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