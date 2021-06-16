Кровавое ДТП на востоке Грузии: водитель получил 10 лет тюрьмы

В результате ДТП водитель микроавтобуса и четверо пассажиров скончались на месте, а еще один пассажир умер в больнице

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Горийский районный суд приговорил водителя грузовика к 10 годам лишения свободы за ДТП вблизи города Гори (регион Шида Картли) в октябре 2020 года, в котором погибло шесть человек, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

По данным Генпрокуратуры, стороне обвинения на суде удалось доказать, что 29 декабря 2020 года водитель не обеспечил безопасное управление грузового автомобиля, нарушил правила дорожного движения и врезался в микроавтобус, стоящий у дороги вблизи села Шавшвеби на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, неподалеку от города Гори.

Пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение" и блока "Сила в единстве" домой, в регион Самегрело.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и четверо пассажиров скончались на месте. Еще один пассажир умер в больнице, а один – получил серьезные повреждения.

Помимо 10 лет тюрьмы водитель потерял на три года право водить автомобиль.

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