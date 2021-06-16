Обвиняемый в избиении до смерти жены будет ждать приговора в тюрьме

В качестве меры пресечения Болнисский районный суд избрал обвиняемому заключение под стражу, в случае доказательства вины ему грозит до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Болнисский районный суд отправил в предварительное заключение мужчину, обвиняемого в избиении до смерти своей супруги, сообщает Генпрокуратура Грузии.

По данным прокуратуры, мужчину задержали 13 июня. Следствие установило, что 12 июня он в селе Нахидури избил свою супругу во время ссоры. От побоев женщина потеряла сознание, а затем скончалась.

Теперь мужчине грозит от шести до девяти лет лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти.

Следствие по делу продолжается. Тело погибшей женщины отправлено на экспертизу для выяснение причины смерти.

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