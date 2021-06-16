Борьба с воровским миром в Грузии продолжается: задержаны еще трое

Спецоперация на этот раз была проведена в Кутаиси, где члены воровского мира пытались решить финансовый спор и заполучить немалую сумму в "воровской общак"

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Три человека по подозрению в причастности к воровскому миру задержаны в ходе спецоперации в Кутаиси (регион Имерети), сообщает МВД Грузии.

Все задержанные ранее судимы.

По данным следствия, один из задержанных случайно узнал о финансовом споре между его знакомым, бывшим владельцем кафе в Кутаиси, с нынешним владельцем того же объекта.

Вместе с сообщниками с целью получения личной выгоды, он решил вмешаться в спор. Обвиняемый созвал воровскую сходку, которая обязала владельца бара выплатить определенную сумму как бывшему бизнес-партнеру, так и в "воровской общак".

Полиция задержала обвиняемых на основании решения судьи после того, как владелец бара заплатил им.

У задержанных изъяты компьютерное оборудование и мобильные телефоны, с помощью которых они связывались друг с другом.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Членство в воровском сообществе" и "Участие в воровской сходке". Задержанным грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

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