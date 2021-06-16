Убийство в Грузии: подозреваемый еще не пойман, а ему уже предъявлено обвинение

В селе Мухрани всех потрясло не только убийство односельчанина, но и то, что произошло на следующий день – покончил с собой сын убитого

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Обвинение в умышленном убийстве заочно предъявлено жителю села Мухрани Мцхетского муниципалитета, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

В случае доказательство вины обвиняемому грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что 10 июня 2021 года в селе Мухрани Мцхетского района подозреваемый прямо на улице днем на виду у всех нанес тяжкие телесные повреждения односельчанину и скрылся с места преступления. Последний скончался на четвертый день в больнице.

Прокуратура Грузии в установленный законом срок обратится в Мцхетский районный суд для избрания в качестве меры пресечения для обвиняемого заключения под стражу.

По данным СМИ, на следующий день после инцидента в селе Мухрани произошла еще одна трагедия. Покончил с собой сын убитого. Местные жители не могут найти объяснения случившемуся. Что касается убийства, то по одной из версий, оно связано с бизнесом – у покойного была своя мясная лавка в селе.

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