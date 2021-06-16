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Убийство в Грузии: подозреваемый еще не пойман, а ему уже предъявлено обвинение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1486)
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В селе Мухрани всех потрясло не только убийство односельчанина, но и то, что произошло на следующий день – покончил с собой сын убитого

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Обвинение в умышленном убийстве заочно предъявлено жителю села Мухрани Мцхетского муниципалитета, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

В случае доказательство вины обвиняемому грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что 10 июня 2021 года в селе Мухрани Мцхетского района подозреваемый прямо на улице днем на виду у всех нанес тяжкие телесные повреждения односельчанину и скрылся с места преступления. Последний скончался на четвертый день в больнице.

Молоток судьи, архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
Обвиняемый в попытке убийства на востоке Грузии получил 17 лет тюрьмы

Прокуратура Грузии в установленный законом срок обратится в Мцхетский районный суд для избрания в качестве меры пресечения для обвиняемого заключения под стражу.

По данным СМИ, на следующий день после инцидента в селе Мухрани произошла еще одна трагедия. Покончил с собой сын убитого. Местные жители не могут найти объяснения случившемуся. Что касается убийства, то по одной из версий, оно связано с бизнесом – у покойного была своя мясная лавка в селе.

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Темы:
Преступность в Грузии (1486)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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