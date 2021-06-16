Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег

К уголовной ответственности привлечены шесть человек, преступную группировку возглавлял гражданин Ирана, который объявлен в розыск

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Транснациональную схему отмывания денег, которые поступали в Грузию нелегально из Ирана, раскрыла прокуратура Грузии.

Как сообщает ведомство, обвинения предъявлены шести участникам схемы.

Следствие установило, что во главе схемы стоял гражданин Ирана. Он создал организованную преступную группировку, которая занималась нелегальным провозом в Грузию денежных средств и их размещением на счета созданных ими же фиктивных компаний.

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 год всего в Грузию было ввезено и отмыто около 15,4 миллиона долларов, 20,8 миллиона евро и 1,3 миллиона лари. Разместив деньги на банковские счета, обвиняемые представили в банки поддельные инвойсы о приобретении чего-либо и перечисляли эти средства в разные страны.

Также следствие установило, что члены группировки на незаконные средства приобрели четыре квартиры в Тбилиси, коммерческие площади и земельные участки в Квемо Картли и Гурии, а также участок под предприятие в Рустави и три автомобиля.

Сотрудникам полиции удалось задержать пятерых членов группировки, сам организатор объявлен в розыск, ему обвинение предъявили заочно.

Теперь всем обвиняемым грозит от девяти до 12 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

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