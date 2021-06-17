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Служба госинспектора Грузии начала следствие по факту возможной служебной халатности

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2576)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210617/252045630/Sluzhba-gosinspektora-Gruzii-nachala-sledstvie-po-faktu-vozmozhnoy-sluzhebnoy-khalatnosti.html

Представителям госинспектора предстоит выяснить, что заставило мужчину выпрыгнуть из окна отделения полиции в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Департамент Службы госинспектора Грузии начал следствие по факту возможной служебной халатности со стороны полицейских.

Как говорится в заявлении службы, 16 июня в следственный департамент Службы госинспектора поступило сообщение о том, что из окна здания полиции выпрыгнул мужчина. Департамент незамедлительно начал следствие по факту предположительной служебной халатности, повлекшее за собой тяжкие последствия.

Отделение полиции Дидубе Чугурети
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мужчина выпрыгнул из здания полиции в Тбилиси, чтобы не получать ограничительный ордер

Следствие начато по статье УК Грузии – "служебная халатность". Наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

"На этом этапе в интенсивном режиме идут следственные мероприятия. Служба госинспектора с целью обеспечения эффективного расследования проведет все нужные следственные и процессуальные действия", – говорится в заявлении.

Что же касается состояния мужчины, который помещен в одну из клиник Тбилиси, то оно тяжелое. По словам врачей, 46-летний пациент получил множественные телесные повреждения и переломы. У него травматический шок и он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Мужчина выпрыгнул из здания одного из районных отделений полиции Тбилиси. Он был вызван для вручения ограничительного ордера, запрещающего ему приближаться к бывшей жене. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2576)
Теги:
происшествия, полиция, Грузия

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