Служба госинспектора Грузии начала следствие по факту возможной служебной халатности

Представителям госинспектора предстоит выяснить, что заставило мужчину выпрыгнуть из окна отделения полиции в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Департамент Службы госинспектора Грузии начал следствие по факту возможной служебной халатности со стороны полицейских.

Как говорится в заявлении службы, 16 июня в следственный департамент Службы госинспектора поступило сообщение о том, что из окна здания полиции выпрыгнул мужчина. Департамент незамедлительно начал следствие по факту предположительной служебной халатности, повлекшее за собой тяжкие последствия.

Следствие начато по статье УК Грузии – "служебная халатность". Наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

"На этом этапе в интенсивном режиме идут следственные мероприятия. Служба госинспектора с целью обеспечения эффективного расследования проведет все нужные следственные и процессуальные действия", – говорится в заявлении.

Что же касается состояния мужчины, который помещен в одну из клиник Тбилиси, то оно тяжелое. По словам врачей, 46-летний пациент получил множественные телесные повреждения и переломы. У него травматический шок и он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Мужчина выпрыгнул из здания одного из районных отделений полиции Тбилиси. Он был вызван для вручения ограничительного ордера, запрещающего ему приближаться к бывшей жене.

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