Смертельное ДТП на автотрассе Тбилиси-Рустави

На автомагистрали близ поселка Лило трайлер совершил наезд на пешехода, который в это время старался перебежать через дорогу. Тот скончался на месте

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Молодой человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали Тбилиси-Рустави, сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави".

Случай произошел накануне. По существующей информации, трайлер сбил мужчину, когда тот пытался перейти дорогу.

Молодой мужчина попал под колеса грузовика и скончался на месте.

На месте происшествия была мобилизована полиции и экипаж скорой помощи.

По факту начато следствие.

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