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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

Смертельное ДТП на автотрассе Тбилиси-Рустави

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2576)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210617/252046385/Smertelnoe-DTP-na-avtotrasse-Tbilisi-Rustavi.html

На автомагистрали близ поселка Лило трайлер совершил наезд на пешехода, который в это время старался перебежать через дорогу. Тот скончался на месте

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Молодой человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали Тбилиси-Рустави, сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави".

Случай произошел накануне. По существующей информации, трайлер сбил мужчину, когда тот пытался перейти дорогу.

Молодой мужчина попал под колеса грузовика и скончался на месте.

На месте происшествия была мобилизована полиции и экипаж скорой помощи.

По факту начато следствие. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2576)
Теги:
Рустави, ДТП, Грузия

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