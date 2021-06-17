Смертельное ДТП на автотрассе Тбилиси-Рустави

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Молодой человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали Тбилиси-Рустави, сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави".
Случай произошел накануне. По существующей информации, трайлер сбил мужчину, когда тот пытался перейти дорогу.
Молодой мужчина попал под колеса грузовика и скончался на месте.
На месте происшествия была мобилизована полиции и экипаж скорой помощи.
По факту начато следствие.
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