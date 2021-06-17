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Руки в наручниках. Задержание преступника

Кутаисский суд отправил под арест трех обвиняемых в причастности к воровскому миру

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1489)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210617/252048002/Kutaisskiy-sud-otpravil-pod-arest-trekh-obvinyaemykh-v-prichastnosti-k-vorovskomu-miru.html

За причастность к воровскому миру и организацию воровских разборок обвиняемым грозит от семи до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Заключение под стражу избрал Кутаисский городской суд в качестве меры пресечения для трех обвиняемых в причастности к воровскому миру.

Как заявили журналистам адвокаты задержанных, их подзащитные не признают вину и исключают свою причастность к воровскому миру. Защита считает, что те видеозаписи, которые были представлены суду, сфабрикованы, и намерена обжаловать вынесенное решение в апелляционном суде.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Чистка воровского мира в Грузии: в ходе масштабной спецоперации задержаны 13 человек

Обвиняемые были задержаны в ходе спецоперации 16 июня в Кутаиси. Они обвиняются в членстве в воровском мире и участии в "воровских разборках".

Все задержанные ранее судимы.

По данным следствия, один из обвиняемых случайно узнал о финансовом споре между его знакомым, бывшим владельцем кафе в Кутаиси, с нынешним владельцем того же объекта.

Вместе с сообщниками с целью получения личной выгоды, он решил вмешаться в спор. Обвиняемый созвал воровскую сходку, которая обязала владельца бара выплатить определенную сумму как бывшему бизнес-партнеру, так и в "воровской общак".

Полиция задержала обвиняемых на основании решения судьи после того, как владелец бара заплатил им.

У задержанных изъяты компьютерное оборудование и мобильные телефоны, с помощью которых они связывались друг с другом.

В случае доказательства вины им грозит от семи до десяти лет лишения свободы. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1489)
Теги:
Воровское сообщество, криминал, Грузия

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