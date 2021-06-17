В Кахети выявили незаконную вырубку ценных пород деревьев

В Лагодехском районе в Восточной Грузии выявлено сразу три факта незаконной вырубки и транспортировки крупнопыльникового дуба, внесенного в "Красный список"

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Факты незаконной добычи и транспортировки ценных пород древесины выявили сотрудники Департамента экологического надзора министерства сельского хозяйства и окружающей среды Грузии в Кахети, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Инспекторы выявили три факта незаконной вырубки и транспортировки крупнопыльникового дуба, внесенного в "Красный список".

Нарушения были зафиксированы в Лагодехском районе в окрестностях села Чадуниани. Незаконно транспортировались восемь бревен крупнопыльникового дуба. Еще 16 бревен этой породы были обнаружены в селе Эретискари, во дворе дома одного из местных жителей.

Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составил 10 тысяч лари (3,1 тысячи долларов).

Все три факта содержат признаки уголовного преступления. Материалы дела для дальнейшего реагирования направлены соответствующим органам.

В "Красный список", который является аналогом "Красной книги", из флоры Грузии внесено 56 видов, в том числе и крупнопыльниковый дуб. Из них 36 видам присвоен статус "близких к уязвимому положению", 18 видам – статус "находящихся под угрозой", а двум видам – "под критической угрозой".

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