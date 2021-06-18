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Сейсмограф

На востоке Грузии произошло землетрясение

© AFP / Craig Mitchelldyer
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2578)
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Sputnik Грузия
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Землетрясение произошло в том же самом месте, что и 15 июня – в селе Самеба в регионе Квемо Картли. Оно было чуть слабее первого

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в 24 километрах от Дманиси (Квемо Картли) в селе Самеба, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Землетрясение произошло в 08:31 по тбилисскому времени.

Здесь же подземные толчки были зафиксированы и 15 июня. Тогда в селе Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2578)
Теги:
Землетрясение, Грузия

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