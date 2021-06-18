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Полиция Греции

Грузин, подозреваемый в убийстве молодой женщины в Греции, оказался невиновным

© AFP / ANGELOS TZORTZINIS
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Темы:
Преступность в Грузии (1491)
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Подозрения с 36-летнего гражданина Грузии были сняты сразу же, как только в убийстве признался муж молодой женщины

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузин, задержанный в Греции по подозрению в убийстве молодой женщины, оказался невиновным, сообщают греческие СМИ.

Полиция Греции предъявила обвинения мужу молодой женщины Бабису Анагностопулосу. Он после восьмичасового допроса признался, что убил свою 20-летнюю жену Керолайн Крауч, когда она пригрозила бросить его и забрать их 11-месячного ребенка. Полиция располагала достаточными уликами и свидетельствами вины Анагностопулос, поэтому ему ничего не оставалось, как признаться.

საბერძნეთის პოლიცია
© photo: AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS
В Греции задержан подозреваемый в убийстве гражданин Грузии

Данные полицейские получили с помощью анализа записей камер видеонаблюдения, мобильных телефонов пары, биометрических часов убитой женщины, которые показали реальное время смерти – они не совпадала с показаниями самого Анагностопулоса. Приложение в мобильном телефоне Анагностопулоса, которое измеряет шаги, показало, что в то время, когда, по его утверждению, был связан грабителями, он передвигался. Карта памяти в камере видеонаблюдения была удалена в 01:20 ночи, а грабители якобы проникли в их дом к четырем часам.

32-летний пилот признался, что обманул правоохранителей, когда сказал, что к ним в дом с целью грабежа ворвались три человека, которые искали деньги и драгоценности, избили жену и задушили, а его привязали к креслу.

"Я ее убил, а затем инсценировал сцену ограбления", – признался Анагностопулоса.

Убийство произошло в одном из районов Афин (Глика-Нера) 11 мая. По обвинению в грабеже и убийстве молодой женщины был задержан 36-летний гражданин Грузии, однако позднее выяснилось, что он не имел никакого отношения к убийству и его освободили. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1491)
Теги:
Убийство, Греция, Грузия

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