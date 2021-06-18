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Насилие

В Грузии мужчина-антиваксер избил жену за прививку

© photo: Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2579)
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По совету неправительственной организации "Сапари" женщина обратилась в полицию. Мужу придется держать ответ за содеянное

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В Грузии мужчина-антиваксер избил жену за прививку от коронавируса, пишет юрист неправительственной организации "Сапари" Байя Патарая на собственной странице в Facebook.

Женщина обратилась в полицию, после чего мужчина был задержан.

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"Мужчина избил жену из-за прививки, в прямом смысле слова выбил ей зубы. Женщина была так напугана, что мы еле уговорили ее рассказать все полиции", – написала Патарая.

Случай произошел 17 июня.

Определенная часть граждан Грузии негативно настроена к процессу вакцинации. Так называемые антиваксеры особенно активизировались после появления вакцин от коронавируса. Они утверждают, что это плохие, недоработанные препараты, вызывают много побочных эффектов и правительство ставит эксперименты на своих гражданах. Грузинские специалисты назвали подобные заявления глупыми, наполненными ненавистью к собственной стране и гражданам. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2579)
Теги:
Конфликт, Вакцинация, Грузия

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